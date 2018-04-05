Rusya: Suriye’nin enerji sektörünü yeniden inşa ediyoruz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Suriye’nin enerji sektörünü yeniden inşa ettiklerini, Rus petrol ve gaz şirketlerinin ülkedeki enerji altyapılarını tamir ve geliştirmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Novak “Suriye’nin enerji sektörünü yeniden inşa etmek için çok sayıda proje yürütülüyor. Suriye hükümeti ile yeni projeler de görüşülüyor” dedi.

Rusya ve Suriye şubat ayında enerji alanında işbirliği için bir yol haritası imzalamıştı. Bu doğrultuda ülkedeki enerji tesislerini restore edilmesi, yenilenmesi ve inşası öngörülüyor.