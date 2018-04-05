Rusya: Suriye’nin enerji sektörünü yeniden inşa ediyoruz

Rusya ve Suriye şubat ayında enerji alanında işbirliği için bir yol haritası imzalamıştı. Bu doğrultuda ülkedeki enerji tesislerini restore edilmesi, yenilenmesi ve inşası öngörülüyor.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Suriye’nin enerji sektörünü yeniden inşa ettiklerini, Rus petrol ve gaz şirketlerinin ülkedeki enerji altyapılarını tamir ve geliştirmek için çalışmalara başladığını söyledi.
Rusya ve Suriye şubat ayında enerji alanında işbirliği için bir yol haritası imzalamıştı. Bu doğrultuda ülkedeki enerji tesislerini restore edilmesi, yenilenmesi ve inşası öngörülüyor.
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