Rusya: ABD’nin nükleer silah kullanımına yönelik eşiği düşürme politikası endişe verici

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov “Stratejik istikrar alanında Washington, askeri üstünlük ve eşitliğin bozulmasını öncelikli tutuyor. Rusya sınırlarında küresel füze savunma sistemleri konuşlandırmaya yönelik çabaları ve NATO’nun askeri eylemleri artıyor. Bizim için ABD tarafından kaynaklı en endişe verici konu nükleer silah kullanımına yönelik eşiğin düşürülmesi” ifadelerini kullandı.

'ABD’NİN MÜZAKERE EDİLEBİLİRLİĞİ SORU İŞARETİ YARATIYOR'

Lavrov, özellikle de İran nükleer programı, BM’nin Ortadoğu’ya ilişkin kararı, Paris İklim Konferansı Deklarasyonu, Dünya Ticaret Örgütü’nün temel prensipleri gibi büyük anlaşmaları bozmaya yönelik girişimlerinin ardından ABD’nin müzakere edilebilirliğinin akıllarda giderek daha da soru işaretlerine yol açtığını söyledi.

Lavrov, uluslararası ilişkilerde revizyonizme yönelik bir eğilim olduğunu da belirtti.