Rusya ile Yunanistan’dan arasında silah sistemlerinin ömrünün uzatılmasına yönelik anlaşma

Rusya Savunma Silahları ve Yatırım Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Yunanistan arasında ‘Silah Sistemlerinin Hizmet Süresinin Uzaltılması’ anlaşması imzalandı.

Rusya ve Yunanistan arasında ‘Silah Sistemlerinin Hizmet Süresinin Uzaltılması' anlaşması imzalandı. İmzalar, Yunanistan Ulusal Savunma Teçhizatları ve Yatırımları Genel Müdürlüğü Başkanı Kyriakos Kyriakidis ve Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Yönetici Müdürü İvan Gonçarenko tarafından atıldı. Konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.

Yunanistan, elinde Rus S-300 savunma sistemi bulunan tek NATO ülkesi. Bu savunma sistemleri ilk önce Kıbrıs tarafından 1990'lı yıllarda satın alınmıştı, ancak Türkiye'nin tepkisinin ardından sistemler Yunanistan'ın Girit adasına yerleştirilmişti, kontrolü de Atina'ya verilmişti.

Yunanistan, S-300'le ilk atışını 2013 yılında gerçekleştirdi.