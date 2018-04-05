Skripal'in yeğeni: Amcam ve kızının restoranda son yedikleri yemek gizli tutuluyor

İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal, amcası ve kuzeninin son gittiği restoranda doğru temizlenmemesi halinde zehirlenmeya yol açan balon balığı (fugu) yediğini söyledi. Skripal İngiltere'nin bu bilgiyi gizli tuttuğunu da belirtti.

© REUTERS/ Eduardo Munoz Rusya BMGK'den Skripal krizine ilişkin toplantı talep etti

Rus Pervıy Kanal'a konuşan Viktoriya Skripal, amcası ve kuzeninin Salisbury'de gittikleri restoranda doğru temizlenmemesi halinde ölümcül zehirlenmelere yol açan zehirli balon balığı (fugu) sipariş ettiği bilgisinin aktarılmadığını belirtti.

Skripal "Hesaba bakıp insanların en son restoranda ne sipariş ettiğini söylemek zor mu? Bu bilgi nedense gizli tutuluyor. Yenilmeyecek, bilmediğiniz bir balık mı yemişler? Ya da bu balık İngiltere'de yasak mı?" dedi.

'SKRIPAL'İN EVİNDEKİ HAYVANLAR YAŞIYORDU, SİNİR GAZININ KAPIYA SÜRÜLMÜŞ OLMASI TUTARSIZ'

Skripal, İngiltere polisinin ikilinin sinir gazıyla ilk kez evlerinin kapısında temas ettiği yönündeki iddiasının da tutarlı bir yanı olmadığını belirtti.

Skripal'e göre, polisin inceleme yaptığı evdeki iki kedi ve iki gine domuzu (kobay) da hâlâ canlı.

Skripal "Komşular kedilerden birinin zehirlenme olayından sonra evden kaçtığını görmüş. Zehirlenme olayında 'Noviçok' (A-234) kullanıldıysa, hayvanlar nasıl hayatta kaldı?" dedi.

Skripal, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada da Yuliya'yı Rusya'ya getirmek için Londra'ya gitmeyi planladığını belirtmişti. Skripal, İngiltere ve Rusya'ya karşı tarafsızlığını koruyacağını, kuzeni Yuliya'nın da siyasetle bir alakası olmadığını ifade etti.

İngiltere, Skripallerin Noviçok olarak da bilinen A-234 sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürüyor ve bundan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Rusya ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

İngiltere polisi ise ikiliye ilk bulaşmanın evlerinin kapısında gerçekleştiğini belirtmişti. Son olarak İngiltere'nin askeri laboratuvarı Porton Down'un başkanı Gary Aitkenhead Skripalleri zehirleyen sinir gazının Rusya menşeli olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklamıştı.