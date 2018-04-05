Kayıt
14:41 05 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Skripallerin en son yemek yediği Salisbury semtindeki Zizzi adlı restoran

    Skripal'in yeğeni: Amcam ve kızının restoranda son yedikleri yemek gizli tutuluyor

    © REUTERS/ Hannah McKay
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal, amcası ve kuzeninin son gittiği restoranda doğru temizlenmemesi halinde zehirlenmeya yol açan balon balığı (fugu) yediğini söyledi. Skripal İngiltere'nin bu bilgiyi gizli tuttuğunu da belirtti.

    BMGK
    © REUTERS/ Eduardo Munoz
    Rusya BMGK'den Skripal krizine ilişkin toplantı talep etti
    Rus Pervıy Kanal'a konuşan Viktoriya Skripal, amcası ve kuzeninin Salisbury'de gittikleri restoranda doğru temizlenmemesi halinde ölümcül zehirlenmelere yol açan zehirli balon balığı (fugu) sipariş ettiği bilgisinin aktarılmadığını belirtti.

    Skripal "Hesaba bakıp insanların en son restoranda ne sipariş ettiğini söylemek zor mu? Bu bilgi nedense gizli tutuluyor. Yenilmeyecek, bilmediğiniz bir balık mı yemişler? Ya da bu balık İngiltere'de yasak mı?" dedi.

    'SKRIPAL'İN EVİNDEKİ HAYVANLAR YAŞIYORDU, SİNİR GAZININ KAPIYA SÜRÜLMÜŞ OLMASI TUTARSIZ'

    Skripal, İngiltere polisinin ikilinin sinir gazıyla ilk kez evlerinin kapısında temas ettiği yönündeki iddiasının da tutarlı bir yanı olmadığını belirtti.

    Skripal'e göre, polisin inceleme yaptığı evdeki iki kedi ve iki gine domuzu (kobay) da hâlâ canlı.

    Skripal "Komşular kedilerden birinin zehirlenme olayından sonra evden kaçtığını görmüş. Zehirlenme olayında 'Noviçok' (A-234) kullanıldıysa, hayvanlar nasıl hayatta kaldı?" dedi.

    Skripal, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada da Yuliya'yı Rusya'ya getirmek için Londra'ya gitmeyi planladığını belirtmişti. Skripal, İngiltere ve Rusya'ya karşı tarafsızlığını koruyacağını, kuzeni Yuliya'nın da siyasetle bir alakası olmadığını ifade etti.

    İngiltere, Skripallerin Noviçok olarak da bilinen A-234 sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürüyor ve bundan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Rusya ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

    İngiltere polisi ise ikiliye ilk bulaşmanın evlerinin kapısında gerçekleştiğini belirtmişti. Son olarak  İngiltere'nin askeri laboratuvarı Porton Down'un başkanı Gary Aitkenhead Skripalleri zehirleyen sinir gazının Rusya menşeli olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklamıştı.

    İlgili konular:

    İngiliz askeri laboratuvar başkanı: Skripal'i zehirleyen gazın Rus menşeili olduğunu kanıtlayamadık
    Rusya: Skripal olayı NATO’nun savunma harcamalarını haklı çıkarmak için tasarlandı
    Zehirlenen Yuliya Skripal’in sosyal medya hesabında esrarengiz hareketlilik
    Etiketler:
    Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Viktoriya Skripal, İngiltere, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Beşiktaş
    Beşiktaş Başkanı Orman: E-spor'un federasyonu kuruluyor
    Karikatür
    'ABD'yle İngiltere edep kurallarını bıraktı'
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam