Kremlin'den Facebook'un Rus sayfaları kapatma kararına ilişkin açıklama: Üzücü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Facebook’un Rus basın kuruluşlarına ait sayfaları kapatma kararının üzücü olduğunu, bunu düşmanlık olarak gördüklerini ve olayı incelediklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, Facebook’ta Rus basın kuruluşlarına ait sayfaların kapatılmasının düşmanlık olup olmadığı yönündeki soruya “Öyle” yanıtını verdi.

Peskov “Konuyu kesinlikle inceliyoruz. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Rus İnternet Araştırma Ajansı (IRA) yönetimindeki 273 sayfa ve hesabı kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Zuckerberg, kapatılan sayfalardan bazılarının Rus haber kuruluşlarına ait olduğunu ifade etti. Zuckerberg, bu sayfaların ABD, Avrupa ve Rusya’da insanları manipüle ettiğini, bu sayfaları Facebook’ta istemediklerini söyledi. Facebook’un Baş Güvenlik Yetkilisi Alex Stamos da bu sayfaların dezenformasyon yaydığını ileri sürdü.