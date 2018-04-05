Rus uzman: ABD Gülen’i Rusya’ya kesinlikle teslim etmez

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin Karlov suikastıyla ilgili Fetullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkartmasını Sputnik'e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Viktor Nadein-Rayevskiy, ‘Rusya ABD’ye Gülen’in teslim edilmesi için başvuruda bulunabilir mi?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Eğer biz ABD’ye başvuru yaparsak onu kesinlikle teslim etmezler. Birincisi, ABD hiçbir zaman bize herhangi birini teslim etmedi. İkincisi, şu veya bu kişinin teslim edilmesi için ciddi kanıtlar talep ediliyor."

'ABD'NİN KENDİ VATANDAŞLARINI TESLİM ETMESİ NADİREN GÖRÜLEN BİR DURUM'

Rus uzman, sözlerine şöyle devam etti: "(Gülen) Türkiye’ye iade edilir mi? Amerikalıların kendi vatandaşlarını teslim etmeleri nadiren görülen bir durum, Gülen’inse Green Card’ı var. Elbette ki bu vatandaşlık değil, ama o anlama geliyor. ABD’nin önde gelen isimlerinden 700 kişi kendisine Green Gard verilmesi için girişimde bulundu ve o, 2000’lerin başlarında Green Card’a sahip oldu.”

Gülen’in iadesi konusuna da değinen Nadein-Rayevskiy, “Bu elbette ki önemli, ancak bana göre şimdilik çözümü olmayan bir konu” ifadelerini kullandı.