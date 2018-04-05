FSB: En tehlikeli terör örgütü Hizb-ut Tahrir el-İslami

ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu’nun 32. oturumunun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Smirnov, “Hizb-ut Tahrir el-İslami, eylemleri, propagandası bakımından bize göre en tehlikeli örgüt. Bu nedenle onu ayrı tutuyoruz, ancak bu, diğer terör örgütleriyle de ilgilenmediğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen oturum sırasında Hizb-ut Tahrir el-İslami ile mücadele için eylem algoritması oluşturma kararının alındığını söyleyen Smirnov, “Bu yetkili makamların, yani şu veya bu ülkenin istihbarat servisinin çalışma algoritması” ifadelerini kullandı.

Smirnov, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu’nun çatısında kurulan daimi çalışma grubunun ‘özel servislerin çalışma yöntemleriyle belli ülkelerde faaliyet gösteren kişilerin eylemleriyle ilgili veri bankasının oluşturulduğunu’ da sözlerine ekledi.