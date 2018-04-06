Nebenzya: Skripal, Rusya için hiçbir tehdit oluşturmuyordu

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, eski Rus casus Sergey Skripal’in Rusya için hiçbir tehdit oluşturmadığını, zehirlenmesinde Moskova’nın hiçbir çıkarı olmadığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin açık oturumunda konuşan Nebenzya, "İngiliz tarafının yaydığı iddiaya göre Rusya, Skripal'in ihanetini affetmedi ve onu ortadan kaldırmaya karar verdi. Oysa onun Rusya için hiçbir tehdit oluşturmadığı ortada" dedi.

'NEDEN 8 YIL BEKLEYİP BUNU YAPMAYA KARAR VERMİŞ OLABİLİRİZ?'

Skripal'in 2008'den beri sürekli olarak İngiltere'de yaşadığını hatırlatan Rus diplomat, "Neden 8 yıl bekleyip, Rusya devlet başkanlığı seçimlerine 2 hafta ve FIFA Dünya Kupası'na sayılı haftalar kala bunu yapmaya karar vermiş olabiliriz? Neden bu denli garip ve saldırganlar ile çevredekiler için tehlikeli yöntem kullanmış olabiliriz? Yaşananlarla ilgili çok tahminler yürütüldü ve her birinin incelenmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Nebenzya, "Moskova'nın Salisbury olayını, seçimlerden önce halkı birleştirmek için kullandığını iddia etmek absürt ve ahlak dışı olur" diye kaydetti.

İNGİLTERE İDDİALARINI DOĞRULAYAMADI

İngiliz uzmanların Salisbury'de kullanılan maddenin menşeini belirleyememesinin, İngiltere yönetiminin Rusya'ya yönelik suçlamaları geçersiz kıldığını dile getiren Nebenzya, "Porton Down laboratuvarının başkanı Gary Aitkenhead, geçtiğimiz Salı günü, bunun askeri amaçlı sinir gazı olduğunu tespit ettiklerini ama menşeini doğrulayamadıklarını açıkladı. Tüm bunlar, İngiltere yönetiminin, maddenin şüphesiz Rus menşeili olduğu yönündeki başlıca argümanın gözlerimiz önünde dağıldığı anlamına geliyor. Oysa tüm sistem bu sözde deliller üzerine kurulmuştu" yorumunda bulundu.

'SORUŞTURMA BAŞLAMADI BİLE'

Skripal ve kızına, zehirlendikten hemen sonra antidotun verilmiş olmasının İngiltere'nin bu zehirli maddenin benzerine değil, kendisine sahip olduğu anlamına geldiğinin altını çizen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

© REUTERS/ Eduardo Munoz Rusya BMGK'den Skripal krizine ilişkin toplantı talep etti

"İngiltere yönetimi, asılsız imalarının yanına kâr kalacağına karar vererek düşüncesizce davrandı. İnanın bana, arkadaşlar, tüm bu hikaye, bu soruşturma tamamlanmadı, aslında başlamadı bile. 12 Mart'ta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bir nota vererek kimyasal madde numuneleri dahil soruşturma verilerine erişim talebinde bulunduk. Bu, ortak soruşturma kapsamında uzmanların incelemesi için gerekiyor. Böylelikle, Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın 9. maddenin 2. paragrafına uygun olarak hareket ettik. Bu paragrafta, üye ülkelere çıkan tüm sorunları bilgi değişimi ve istişareler yoluyla çözüme kavuşturması teklif ediliyor."