Lavrov'dan 'Noviçok, Rusya'da üretildi' iddiasına yanıt: İngiltere, kendini haklı gösterme çabası içinde

Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı zehirlemek için kullanıldığı öne sürülen 'Noviçok' (A-234) adlı zehirli maddenin Rusya'nın Saratov kentinde üretildiği iddiasına yanıt veren Lavrov, bu iddiayı Londra'nın hiçbir temele dayanmayan duruşunu haklı gösterme çabası olarak nitelendirdi.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Sergey Skripal ve kızını zehirleyen maddenin Saratov bölgesinin Şihanı kentinde üretildiği iddialarına yanıt verdi.

Lavrov, "Eğer Saratov'daki tesis hakkında daha şimdi ya da dün haberdar oldularsa, bu durum Londra'nın tamamen savunulamaz duruşu için yeni haklı nedenler bulmaya çalıştığını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

'LONDRA'YA GÜVENMEYECEĞİZ'

"İngiltere, (Aleksandr) Litvinenko, (Boris) Berezovskiy ve (Aleksandr) Perepeliçnıy vakalarında olduğu gibi kartları cebinde tutmak yerine tüm kartları masaya koyarak açık, dürüst biçimde ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) prosedürlerine uygun olarak danışmayı ve çözüm aramayı kabul etmedikçe, Londra'nın tutumu savunulmaz kalmaya devam edecek" diye devam eden Lavrov, "Moskova, söz konusu vakalar da dahil olmak üzere Londra'nın açıklamalarının değerini biliyor. Onlara güvenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

