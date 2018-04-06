Ukrayna’nın tutukladığı Rus gemisinin kaptanı serbest bırakıldı

Rusya bayraklı ve Kırım'da kayıtlı Nord balıkçı gemisi 10 mürettebatıyla birlikte 25 Mart'ta Ukrayna Sahil Güvenlik Güçleri tarafından 25 Mart'ta tutuklanmıştı. Moskova, yasadışı şekilde tutuklanan mürettebatın derhal serbest bırakılmasını ve geminin iade edilmesini istemişti.

Gemi mürettebatının avukatı Dmitriy Şerbina, "Mahkeme kaptan Vladimir Gorbenko'yu ana duruşmaya kadar serbest bıraktı" dedi. Şerbina, duruşmanın bugün öğlen saatlerinde yapılacağını kaydetti.

AKSENOV: EN SERT YANIT VERİLSİN

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, geminin tutuklanmasıyla ilgili Rusya'nın en sert şekilde yanıt vermesi gerektiğini ifade etti. Aksenov "Kiev, Kırım limanlarına giden veya izni olmadan limanlardan ayrılan tüm gemileri tutuklamakla tehdit ediyor" dedi.