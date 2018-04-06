Putin'in temsilcisi: OPCW, Saratov'da kimyasal silah üretilmediğini bilmesine rağmen sessiz kalıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Privojsk Federal Bölgesi Temsilcisi Mihail Babiç, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW/KSYÖ) ve uluslararası uzmanların Rusya'nın Saratov bölgesindeki tesiste kimyasal silah üretilmediğini bildiğini, ancak iddialar karşısında sessiz kaldığını söyledi.

© AP Photo/ Andrew Matthews Times, Skripal olayında kullanılan gazın Rusya'nın Şihanı kentinde üretildiğini ileri sürdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Privojsk Federal Bölgesi Temsilcisi, Times gazetesinin İngiliz istihbaratına dayandırdığı 'Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı zehirlemek için kullanıldığı öne sürülen A-234 adlı zehirli maddenin Rusya'nın Saratov bölgesindeki Şihanı kentinde üretildiği' iddiasına yanıt verdi.

Mihail Babiç, ''İngiliz istihbaratının raporunda sözü edilen tesis, Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü. Orada hiçbir zaman kimyasal silah muhafaza edilmedi ve üretilmedi'' dedi.

'ÜZÜMCÜ UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE SUSTU'

Bu hususun OPCW uzmanları tarafından da çok iyi bilindiğini belirten Babiç, "Birçok kez Rusya'da ve Rus tesislerinde bulunan OPCW Direktörü Ahmet Üzümcü de dahil OPCW yetkilileri, 4 Nisan'da Lahey'de yapılan toplantıda bu tesislerde kimyasal silah olmadığını çok iyi bildiklerini utanç verici şekilde dile getirmedi" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'YA MUAZZAM BASKIYI ORTAYA KOYAN BİR DİĞER DELİL'

Putin'in Temsilcisi, bu durumun İngiltere ile müttefiklerinin Rusya'ya yönelik provokasyonunun ve Rusya'ya uyguladığı baskının büyüklüğünü ortaya koyan bir diğer delil niteliğinde olduğunu vurguladı.

İngiliz Times gazetesi, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde kullanılan sinir gazının, Rusya'nın Saratov bölgesinde bulunan Şihanı kentindeki araştırma enstitüsünde üretildiğini ileri sürmüştü.

Haberde, 'bu bilginin, dünya liderlerini Moskova'nın suçlu olduğu konusunda ikna etmek için kullanıldığı' aktarılmıştı.