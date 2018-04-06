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    A car arrives at the headquarters of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, in The Hague, Netherlands.

    Putin'in temsilcisi: OPCW, Saratov'da kimyasal silah üretilmediğini bilmesine rağmen sessiz kalıyor

    © AP Photo/ Peter Dejong
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Privojsk Federal Bölgesi Temsilcisi Mihail Babiç, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW/KSYÖ) ve uluslararası uzmanların Rusya'nın Saratov bölgesindeki tesiste kimyasal silah üretilmediğini bildiğini, ancak iddialar karşısında sessiz kaldığını söyledi.

    Sergey Skripal
    © AP Photo/ Andrew Matthews
    Times, Skripal olayında kullanılan gazın Rusya'nın Şihanı kentinde üretildiğini ileri sürdü
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Privojsk Federal Bölgesi Temsilcisi, Times gazetesinin İngiliz istihbaratına dayandırdığı 'Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı zehirlemek için kullanıldığı öne sürülen A-234 adlı zehirli maddenin Rusya'nın Saratov bölgesindeki Şihanı kentinde üretildiği' iddiasına yanıt verdi.

    Mihail Babiç, ''İngiliz istihbaratının raporunda sözü edilen tesis, Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü. Orada hiçbir zaman kimyasal silah muhafaza edilmedi ve üretilmedi'' dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergey Karpukhin
    Lavrov'dan 'Noviçok, Rusya'da üretildi' iddiasına yanıt: İngiltere, kendini haklı gösterme çabası içinde

    'ÜZÜMCÜ UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE SUSTU'

    Bu hususun OPCW uzmanları tarafından da çok iyi bilindiğini belirten Babiç, "Birçok kez Rusya'da ve Rus tesislerinde bulunan OPCW Direktörü Ahmet Üzümcü de dahil OPCW yetkilileri, 4 Nisan'da Lahey'de yapılan toplantıda bu tesislerde kimyasal silah olmadığını çok iyi bildiklerini utanç verici şekilde dile getirmedi" ifadelerini kullandı.

    Officials in protective suits check their equipment before repositioning the forensic tent, covering the bench where Sergei Skripal and his daughter Yulia were found, in the centre of Salisbury, Britain, March 8, 2018
    © REUTERS/ Peter Nicholls
    Rusya OPCW’ye Salisbury olayıyla ilgili ‘net teklif’ sunacak

    'RUSYA'YA MUAZZAM BASKIYI ORTAYA KOYAN BİR DİĞER DELİL'

    Putin'in Temsilcisi, bu durumun İngiltere ile müttefiklerinin Rusya'ya yönelik provokasyonunun ve Rusya'ya uyguladığı baskının büyüklüğünü ortaya koyan bir diğer delil niteliğinde olduğunu vurguladı.

    Sergey Skripal
    © REUTERS/ Peter Nicholls
    Rus Dışişleri’nden OPCW’ye ‘Skripal vakası’ ile ilgili 13 soru
    'DÜNYA LİDERLERİNİ İKNA ETMEK İÇİN KULLANILDI'

    İngiliz Times gazetesi, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde kullanılan sinir gazının, Rusya'nın Saratov bölgesinde bulunan Şihanı kentindeki araştırma enstitüsünde üretildiğini ileri sürmüştü.

    Haberde, 'bu bilginin, dünya liderlerini Moskova'nın suçlu olduğu konusunda ikna etmek için kullanıldığı' aktarılmıştı.

    Etiketler:
    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW), Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü, The Times, Sergey Skripal, Ahmet Üzümcü, Mihail Babiç, Şihanı, Saratov, Privojsk, Rusya
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