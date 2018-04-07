Rus büyükelçilik: İngiltere’nin Skripal’in yeğenine vize vermeme kararı siyasi

Rusya’nın İngitere Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in yeğenine vize vermemesini siyasi bir karar olarak nitelendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Salisbury'de zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal'in vize talebini reddetti. Gerekçenin, ‘Rusya'nın Viktoriya'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi görünmesi’ olduğu ileri sürüldü.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu karar üzücü ve endişe verici. BBC’nin bir ‘hükümet kaynağı’ üzerinden aktardığına göre, vizenin reddedilmesinin nedeni ‘Rusya’nın Viktoriya’yı piyon olarak kullanmak istiyor gibi görünmesi.’ Bu, kararın tamamen siyasi varsayımlar üzerinden alındığının göstergesi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu talebin göçmen kurallarına aykırı olduğu iddiasının da su götürmez olduğu vurgulandı: “İngiltere Büyükelçiliği’ninvize vermeyi reddetmek yerine herhangi bir ihlali düzeltmek adına kurallara uyması için gerekli formaliteler hakkında Sayın Skripal’e bilgi vermesi normal olandır.”

‘İSMİNİZ VİKTORİYA SKRİPAL OLMADIKÇA ENDİŞE ETMEYİN’

Öte yandan İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan bir açıklamada da isimleri Viktoriya Skripal olmadıkça, tüm Rusların İngiltere’de hoş karşılanacağı belirtildi.

.@UKinRussia: “we would like to reassure ordinary #Russians that they should have no concerns about visiting the #UK” — of course if their name is not Viktoria Skripal! pic.twitter.com/faweBWy7QL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 6, 2018

Açıklamada sıradan Rus vatandaşlarının İngiltere’yi ziyaret etmek konusunda bir endişesi olmaması gerektiği ifade edildi.

Viktoriya Skripal, önceki günlerde çıktığı bir televizyon programında babasıyla birlikte zehirlenen kuzeni Yuliya ile konuştuğunu belirtmişti. Konuşmanın ses kaydında, Viktoriya’nın Yuliya’yı Rusya’ya getirmek için İngiltere’den vize isteyeceğini söylediği duyulmuştu. Yuliya ise ‘Sana kimse vize vermez’ yanıtını vermişti.

Öte yandan Sergey Skripal ve Yuliya Skripal’in durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.