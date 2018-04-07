Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nden İngiliz Bakana görüşme talebi

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Salisbury’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını görüşmek için İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a görüşme talebini ilettiği bir nota gönderdi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada “Rus Büyükelçi Aleksandr Yakovenko ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın ikili ilişkiler ve Salisbury’deki olayı görüşme vakti geldi. Bu bağlamda Yakovenko, Johnson’a kişisel bir nota gönderdi” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik sözcüsü, İngiltere’nin yapıcı bir yanıt vermesini umduklarını ve yakın zamanda böyle bir toplantı gerçekleştirmeyi umduklarını ifade etti.