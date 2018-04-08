Putin’den Paskalya mesajı

Rus lider Putin’in Kremlin’in sitesinde yayınlanan Paskalya mesajında şu ifadeler yer aldı: "Yaşamın, iyiliğin ve sevginin zaferini sembolize eden Paskalya’nın muazzam bir manevi değeri var. Zira Paskalya, inanç, umut ve iyilik etme niyetini uyandırıyor. İnsanları sonsuz ruhani değer ve idealler çevresinde birleştiriyor. İçten bir neşeyle dolu olan bu ilkbahar günlerinde bu geleneklerin önemini kavrıyoruz."

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи https://t.co/2GtwxuPG04 pic.twitter.com/ZB8j5jv0JA — Президент России (@KremlinRussia) April 8, 2018

Rusya lideri, Başbakan Dmitriy Medvedev ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile başkentteki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki gün gece düzenlenen Paskalya ayinine katılmıştı. Ayini, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill yönetmişti.

İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya’yı Katolikler ise geçen 1 Nisan’da kutlamıştı.