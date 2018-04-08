Rusya’da trenle minibüs çarpıştı: 5 ölü

Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde kontrolsüz bir geçitte elektrikli trenle minibüsün çarpışması sonucu ön belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse yaralandı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Rusya İçişleri Bakanlığı Kırım İdaresi sözcüsü Olga Kondraşova, “Kaza sinyali Acil Durumlar Bakanlığı’na 11.45’te (Türkiye saatiyle aynı) ulaştı. Canköy-Armyansk güzergâhında ilerleyen elektrikli tren, demiryolu geçidinde Mercedes Sprinter marka minibüsle çarpıştı. Minibüs Sivastopol-Armyansk güzergâhında ilerliyordu. Kazada ölü ve yaralılar var, tümü minibüsün yolcuları” ifadelerini kullandı.

Kazanın meydana geldiği yerde kurulan acil durum masası, minibüste 13 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Bu arada çarpışma sonucunda trenin raylardan çıkmadığı, olay yerinde kurtarma ekiplerinin, sağlık uzmanlarının ve trafik polisi yetkililerinin çalışma yaptığı belirtiliyor.