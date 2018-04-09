Rus Dışişleri: Gazze’deki sivil halka karşı orantısız güç kullanımı kabul edilemez

Sivil halka karşı orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsraillilere ve Filistinlilere Gazze’deki gerilimin daha da tırmanmasına meydan verecek kışkırtma eylemlerinden kaçınma çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Sivillere karşı orantısız güç kullanımının kesinlikle kabul edilemez olduğu düşüncesiyle, İsraillilere ve Filistinlilere bir kez daha tehlikeli gerilimin daha da tırmanmasına neden olacak adımları atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'KALICI ÇÖZÜM İÇİN SOMUT ÇABALARA İHTİYAÇ VAR'

Moskova'nın ‘Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de çağrıda bulunduğu gibi olayların bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ile ilgili talepleri' desteklediği vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte zıtlaşma ve şiddetin periyodik patlamalarının asıl nedeninin, uzun vadeli ve adil bir Filistin-İsrail çözümünde herhangi bir ilerlemenin olmadığı gerçeğinden yola çıkıyoruz. Mevcut durumda, her zamankinden daha çok durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimi azaltmak için acil önlemlerin yanı sıra Filistinlilerle İsrailliler arasında bilinen uluslararası yasal temele dayanan kalıcı barışı sağlamaya yönelik somut politik çabalar gerektiğine de inanıyoruz" dendi.

ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 30'A ULAŞTI

Açıklamada ayrıca, "Mevcut bilgilere göre İsrail ordusunun, ateşli silah kullanımı de dâhil olmak üzere gösterileri engellemeye yönelik gerçekleştirdiği eylemler sonucunda 6-7 Nisan'da aralarında bir basın mensubu ve 2 çocuğun da bulunduğu 10 Filistinli öldürüldü, binin üzerinde kişiyse göz yaşartıcı gazdan zehirlendi ya da yaralandı. Böylece, iki haftadır süren toplu gösterilerde öldürülen Filistinlilerin toplam sayısı 30'a ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca ‘9 Nisan sabahı İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'deki hedeflere birkaç füzeli saldırı gerçekleştirdiğini' de kaydetti.