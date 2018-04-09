Medvedev'den hükümete ABD'nin yaptırımlarına yanıt hazırlama talimatı

ABD'nin Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in de aralarında yer aldığı 24 kişiye ve 14 kuruluşa yönelik yeni yaptırımları kabul edilemez ve gayrimeşru olarak nitelendiren Medvedev, Moskova'nın yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Hükümete ABD'nin yaptırımlarına cevaben muhtemel misilleme adımlarını belirleme talimatı veren Medvedev, yaptırım listesinde yer alan Rus şirketlere destek için de bir plan hazırlanmasını istedi.

PESKOV: RUS PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN HÜKÜMETLE İRTİBAT HALİNDEYİZ

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un yaptırımlarının Rus piyasalarındaki etkilerini azaltmak için hükümetle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Peskov, yaptırımları yasalara uygunluk bakımından berbat olduğunu ve normları hiçe saydığını da vurguladı.

DVORKOVİÇ: ŞİRKETLERİMİZE DESTEK VERECEĞİZ

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Washington'un yaptırımlarına maruz kalan Rus şirketlere destek vereceklerini ifade etti.

Dvorkoviç, "Öncü şirketlerimizle çok iyi şekilde ilgileniyoruz. Yaptırımlar nedeniyle daha zor bir durumda kalacakları için onlara destek vereceğiz" dedi.