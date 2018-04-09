Rusya: Duma’da son 24 saatte 3 binden fazla militan çıktı

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezinin, Suriye’nin başkenti Şam’ın Duma kırsalından son 24 saatte 3005 militan ve ailelerinin çıkışını organize ettiği belirtildi. Militanlarla görüşmeler sonucu 56 esirin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Dün akşamdan bu yana Duma kentinden El-Vafidin yerleşimdeki insani koridorlar üzerinden militan ve ailelerinin tahliyesi devam ediyor. Şu ana kadar 3005 militan ve aile fertleri çıktı. Hepsi otobüslerle, Suriye güvenlik servisi devriye arabaları ve Suriye Kızılay'ı ambulans araçları eşliğinde Halep'in kuzeyine gidiyor" dendi.

Ayrıca dün militanlarla gerçekleşen görüşmeler sonucu 4'ü çocuk, 16'sı kadın 56 esirin serbest bırakıldığı ifade edilirken tüm esirlerin bırakılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Militan grupların liderleriyle görüşmeler sayesinde son 48 saattir Duma'da ateşkese uyulduğu kaydedildi.