Rusya, Litvinenko'yu Kovtun ve Lugovoy'un suçladığı iddialarını reddetti

Atmonyev, elde edilen sonuçların polonyum-210 maddesinin 1 Kasım 2006'da Kovtun ve Lugovoy Londra'ya gitmeden önce başkentte mevcut olduğunu, en yüksek zehirlenme seviyesine işadamı Boris Berezovskiy'in Londra ofisinde ve İtalyan vatandaşı Mario Scaramella'nın vücudunda rastlandığını kaydetti. Avukat ve nükleer uzman olan Scaramella, Litvinenko'yla zehirlendiği gün buluşmuş ve polonyum-210'a maruz kalmıştı.
'O DÖNEMDE LİTVİTENKO'YU ÖLDÜRMEK İÇİN EN ÖNEMLİ GEREKÇEYE SAHİP KİŞİYDİ'
Bu çerçevede soruşturmanın Berezovskiy'e işaret ettiğini de kaydeden Atmonyev, "Berezovskiy, o dönemde Litvinenko'yu öldürmek için en güçlü gerekçeye sahip olan kişiydi. Rus işadamının ofisinde radyoaktif izlere rastlanması, Berezovskiy'le ilişkili daha somut bir kanıt oluşturuyor" diye savundu.
Litvinenko, Berezovskiy'in sırdaşı olarak biliniyordu. Eski Rus ajan, Berezovskiy'in İngiltere'den siyasi sığınma statüsü alması için İngiliz makanlarına kanıtlar sunmuştu. Berezovskiy, sığınma statüsü sayesinde büyük çaplı yolsuzlukla suçlandığı Rusya'daki davadan kaçmasını sağlamıştı.
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