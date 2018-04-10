Peskov'dan yaptırımlara yanıt açıklaması: Rusya'da hiçbir şey baskı altında yapılmaz

Peskov, Rusya'nın yeni yaptırımların ve piyasalardaki olumsuz gelişmelerin baskısı altında Batı'ya yanıt verip vermeyeceği sorusu karşısında, "Rusya'da hiçbir şey baskı altında yapılmıyor. Rusya'da her şey ulusal çıkarlara uygun olarak yapılıyor ve bundan sonra da böyle olacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunu birçok kez ifade etti" yanıtını verdi.

'PİYASALARDA DÜZELME OLACAK'

Peskov, Kremlin'in ülkedeki ekonomik durumu takip ettiğini ve bu konuya gerekli dikkati sunduğunu da kaydetti.

ABD'nin bir dizi Rus işadamına yaptırım uygulaması sonrası Rus aktiflerinin fiyatlarında yaşanan düşüşün duygusal olduğuna işaret eden Peskov, piyasalarda düzelme olacağını savundu.

Peskov, "Piyasada güçlü, negatif eğilimler görüldü. Bunun nedeni, kısmen piyasadaki eğilimler, kısmen de yaptırım kaynaklı duygusal düşüştü. Daha sonra bir düzelme görülecek" ifadelerini kullandı.

'PUTİN-TRUMP ZİRVESİ İÇİN SOMUT BİR GELİŞME YOK'

Diğer taraftan Peskov, olası Putin-Trump görüşmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Nisan ayında Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir zirve yapılabileceği iddiaları karşısında, olası görüşmeyle ilgili somut bir plan bulunmadığını söyleyen Peskov, "Henüz bir mutabakat yok, dolayısıyla şu an için özel bir temas da söz konusu değil" diye konuştu.

Peskov, görüşme için ABD'nin yeni dışişleri bakanının belirlenmesini beklemeleri gerekebileceğini, zira iki liderin dışişleri bakanlarına görüşmenin tarihini ve yerini belirleme talimatı verme konusunda anlaşma sağladığını aktardı.