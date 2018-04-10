Rus uzman: Erdoğan’ın Afrin açıklamasını dikkate alabiliriz

Sputnik’e konuşan Nadein-Rayevski, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Lavrov'un yaklaşımı yanlış. Zamanı geldiğinde Afrin'i Afrinlilere teslim ederiz. Teslim etme zamanını da Lavrov değil, biz belirleriz" şeklindeki yanıtını değerlendirdi.

'ERDOĞAN SON GÖRÜŞMEDE ÖNCELİĞİN SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Rus uzman, “Bu sorunu Türkiye’yle birlikte çözeceğiz, çünkü Erdoğan şahsen son görüşmede her üç ülke için önceliğin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak olduğunu söyledi, biz de bu mesaja dayanarak hareket ediyoruz. Diğer tüm konularda da elbette Türkiye’yle işbirliği yapılmalı. Birleşik ülkeyi, tüm dinler ve tüm halkların eşit haklara sahip olduğu laik ülkeyi korumanın dışında hiçbir yolun olmadığını anlamaları gerekiyor” dedi.

“Erdoğan’ın açıklamasını dikkate alabiliriz” diyen Nadein-Rayevski, “Bu, pozisyonun netleşmesine yönelik çalışmaların sürmesi ve görüşmelerin devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Başka bir şey göstermiyor” diye ekledi.

'ANKARA ZİRVESİNİN TÜRKİYE'NİN SURİYE TUTUMUNA ETKİSİ OLDUĞU ŞÜPHESİZ'

Ankara zirvesinin Türkiye’nin Suriye tutumuna etkisini de değerlendiren Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Etkinin olduğu şüphesiz. Öncelikle, onlar Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve laik devlet yapısına saygılı olduğunu teyit ettiler. Bence bu üç ülke liderinin bu yöndeki açıklaması son derece önemli. Ayrıca anayasa komisyonunu oluşturulması bir kez daha teyit edildi. Söz konusu, varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi, Astana sürecinin devam etmesi, ülkede gerilimi azaltma bölgelerinin korunmasıyla barışçıl çözümün sürdürülmesi."

'RUSYA İÇİN SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi’nden Prof. Yuriy Poçta da Suriye krizinin çözümünde müzakere sürecinin önemine dikkat çekti.

Poçta, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya için IŞİD’in yenilgiye uğraması, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, meşru hükümetin iktidarda kalması çok önemli. Şam, Ankara ve Tahran’ın çıkarlarının uyumlaştırılması için bazı tedbirler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Afrin’in kontrolünü Suriye hükümetine teslim etme olasılığını değerlendiren Poçta, “Her şey Suriye’deki politik durumun nasıl ilerleyeceğine bağlı. Eğer ABD, ülkeden çıkmayı reddederse YPG’ye desteğini sürdürecekler ve bu durumda Türkiye, YPG’yi kontrol etmek için Suriye’deki varlığını korumak isteyecek. Eğer ABD giderse muhtemelen Türkiye’nin de müdahale için daha az nedeni olur” yorumunda bulundu.