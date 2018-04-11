Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Kendimizi son derece üzücü olayların eşiğinde bulabiliriz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Suriye'ye karşı yönelttiği tehditlerin herkesi ciddi şekilde endişelendirmesi gerektiğini belirterek, "Kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" dedi.

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturma talep eden biri ABD'nin, diğer ikisi Rusya'nın sunduğu üç tasarının da veto ve gereken desteği alamamaları nedeniyle reddedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ABD'ye Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.

Nebenzya, "Suriye'ye karşı yönelttiğiniz tehditler hepimizi ciddi şekilde endişelendirmeli çünkü kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.