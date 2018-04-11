Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Kendimizi son derece üzücü olayların eşiğinde bulabiliriz

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturma talep eden biri ABD'nin, diğer ikisi Rusya'nın sunduğu üç tasarının da veto ve gereken desteği alamamaları nedeniyle reddedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ABD'ye Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.
© REUTERS/ Eduardo Munoz
Nebenzya, "Suriye'ye karşı yönelttiğiniz tehditler hepimizi ciddi şekilde endişelendirmeli çünkü kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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