Rusya'dan Trump'a yanıt: Akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerekir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya akıllı füze uyarısında bulunduğu açıklamaya yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerektiğini ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" diye yazdı.

'OPCW UZMANLARINA AKILLI FÜZELERİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM KANITLARI İMHA EDEBİLECEĞİ UYARISI YAPILDI MI?'

Zaharova açıklamasında Suriye'ye yönelik olası bir füze saldırısının, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini doğrulayan kanıtları ortadan kaldırma girişimi olabileceğini de ima etti.

Rus sözcü "Peki, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarına akıllı füzelerin kimyasal silah kullanımına ilişkin tüm kanıtları imha edebileceği uyarısı yapıldı mı? Yoksa tüm bu düşüncelerin amacı, akıllı füze saldırısıyla provokasyonun izlerini ortadan kaldırmak ve OPCW uzmanlarının kanıt niteliğinde arayacağı bir şey bırakmamak mı?" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin daha önce 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasını yapmıştı.

Buna yanıt veren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, şirin, yeni ve 'akıllı!' olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

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