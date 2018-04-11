Peskov: ABD'nin olası Suriye saldırısı endişe verici

Suriye'deki tüm tarafların Ortadoğu'da halihazırda kırılgan olan durumu istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmasını umduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'ye olası bir saldırısına karşı olduklarını belirtti.

Peskov'a Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin'in yaptığı "ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya, bu füzeleri vurur" açıklaması soruldu.

Peskov, "Önceden olduğu gibi, tüm tarafların Ortadoğu'da halihazırda kırılgan olan durumu istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmasını ummak istiyoruz" dedi.

'İDDİALAR TARAFSIZ OLARAK SORUŞTURULMALI'

ABD'nin kimyasal saldırı iddiaları nedeniyle Suriye'yi vurma tehdidi hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, Suriye hükümet güçlerinin kimyasal saldırı düzenlediğine dair iddiaların gerçek olgulara dayanmadığını belirterek söz konusu iddiaların tarafsız şekilde soruşturulmasını istediklerini ifade etti.

ABD'nin Duma'daki sözde kimyasal saldırının feci sonuçlar doğurduğu iddiasının gerçeklere dayanmadığını belirten Peskov, bu tür açıklamaları kabul etmediklerini vurguladı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı 'kötü niyetli aktör' olarak nitelemesine de tepki gösterdi.

Peskov, bu tür ifadeleri kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

'NEBENZYA GEREKLİ UYARILARI YAPTI'

ABD'nin Suriye'yi vurma tehdidi çerçevesinde Moskova'dan Washington'a gönderilen uyarılarla ilgili olarak Peskov, "Rusya'nın BM Daimi Daimi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda uygun bir açıklama yaptı" diye konuştu.