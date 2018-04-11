Rusya'dan Trump'ın silah yarışını bitirme çağrısına yanıt: ABD'nin kimyasal silahlarıyla başlayalım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan Trump’ın Rusya ve Suriye konulu ikinci tweet'ine de cevap geldi.

Zaharova "Trump, Twitter’da paylaşıma devam ediyor. Benim de Facebook’ta durmam için bir neden yok. Basında Trump’ın Twitter’da silah yarışını durdurmayı teklif ettiği yazıyor. Harika bir fikir! Kimyasal silahları imha etmekle başlamayı teklif ediyorum. ABD’ninkilerle" ifadelerini kullandı.

Trump ilk tweet'inde "Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve 'akıllı!' (füzeler) gelecek. Kendi halkını katledip bundan zevk alan Gazla Öldüren Hayvan ile ortak olmamalıydın" demişti.

Ardından attığı tweet'te de tonunu düşürmüştü: "Bugün Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş da dahil olmak üzere her zamankinden daha kötü. Bunu gerektiren bir sebep yok. Rusya'nın ekonomisine yardım için bize ihtiyacı var, bunu yapması çok kolay olurdu ve bizim de tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışı dursun mu?"