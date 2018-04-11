Kremlin: Rusya, Twitter diplomasisinin bir parçası değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmelere ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, Twitter diplomasisinin bir parçası değil. Daha ciddi bir yaklaşım umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Rusya ile ilgili tweetleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Rusya, Twitter diplomasisinin bir parçası değil. Daha ciddi bir yaklaşım umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspikin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına Twitter üzerinden verdiği yanıtta Trump, ''Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ''akıllı!'' (füzeler) gelecek" demişti.

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