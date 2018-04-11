Eski Rus amiral: ABD, Suriye’de güçlü bir saldırıya hazırlanıyor

© REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge 'Trump, Suriye'ye ikinci kez saldırırsa büyük vurmak zorunda'

Rusya Karadeniz Filosu’nda 1998-2002 yılları arasında komutanlık yapan Komoyedov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmeler doğrultusunda haftasonu Latin Amerika zirvesine yapacağı ziyareti iptal ettiğine dikkat çekerek bunun 'çok ciddi' olduğunu ifade etti.

'FÜZELERE MÜDAHALE EDİLMELİ'

Rus askerlerinin hayatlarının tehlikeye atılması halinde, Suriye’de konuşlu hava savunma sistemlerinin saldıran füzeleri ve taşıyıcılarını vurması gerektiğini söyleyen Komoyedov ''Atılan füzeler vurulmalı. Taşıyıcı uçak ve gemilere ne olacağı zor bir mesele. Böyle bir saldırı gerçekleştirmek savaş anlamına gelir'' dedi.

© AFP 2018/ JACK GUEZ ABD'nin en büyük uçak gemisi İsrail'de

Düşmanın asla küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan emekli komutan, şu uyarıyı yaptı:

'ABD'NİN ÇOK BÜYÜK GÜCÜ VAR'

''ABD’nin 11 nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi var, her birinde 95 uçağı var. Bunlardan 60'ı taarruz uçağı. Yani 1500 kilometrelik alanda savunma derinliği sağlıyor. Deniz savaşı çok ciddi bir güç gerektirir. Bölgede bu kadar yapılanmamız yok. ABD orada hava ve denizde nüfuzlu olur, ayrıca NATO üyesi de.''

© REUTERS/ Carlos Barria Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

Eski Rus amiral şu değerlendirmeyi yaptı:

''ABD'liler en büyük provakatör. Bizim argümanlarımızı duymak, kimyasal silah kullanımında yer alınmadığına dair kanıtları kabul etmek istemiyorlar. Olaya dahil olmayanları güçlü bir saldırıyla cezalandırmaya hazırlar. Böyle bir durumda ilk olarak savaşa hazırlık durumu ilan edilmeli. Özellikle de düşmanlarımızla görüşmeleri için Rus diplomatlara.''

© AFP 2018/ KENNETH R. HENDRIX Harry Truman uçak gemisi taaruz grubu Akdeniz'e sevk ediliyor

Pentagon'un gazetesi Stars&Stripes'a göre, ABD donanmasına ait Harry Truman uçak gemisi liderliğindeki taarruz grubu, bugün Virginia eyaletindeki Norfolk üssünden ayrılarak Akdeniz’e doğru hareket etti.

Daha önce de USS Donald Cook güdümlü füze destroyerinin ardından USS Porter destroyerini Suriye açıklarına gönderdiği haberi gelmişti.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan ''Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ''akıllı!'' (füzeler) gelecek'' açıklamasını yaptı.