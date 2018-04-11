Putin Netanyahu ile telefonda görüştü: Suriye'nin egemenliğini ihlal eden eylemlerden kaçının

Rusya Devlet Başkanı, İsrail liderine 'Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştıracak ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturacak her türlü eylemden kaçınılması' çağrısı yaptı.

Telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin'den şu açıklama yapıldı:

''İsrail tarafının girişimiyle gerçekleşen görüşmede Suriye meselesi Humus'taki T4 hava sahasına İsrail hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıyla da bağlantılı olarak ele alındı. Suriye'nin egemenliğine saygı göstermenin temelden önemine vurgu yapan Vladimir Putin, Suriye'de durumu daha da istikrarsızlaştırabilecek ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan her türlü eylemden kaçınılması çağrısı yaptı.''