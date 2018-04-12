Peskov: Suriye'de Rusya ile ABD arasında kurulan çatışmayı önleme hattı aktif durumda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki çatışmayı önleme hattının aktif durumda olduğunu ve tarafların bu hattı kullandığını belirtti.

Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki 'füze gerilimi' tırmanırken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan iki ülke ordularının diyalog halinde olduğuna dair açıklama geldi.

Basın toplantısında 'Rusya ve ABD'nin askeri kurumları arasındaki özel iletişim hattının ABD'nin olası Suriye saldırısıyla bağlantılı olarak kullanılıp kullanılmadığı' sorusuna net bir yanıt vermeyen Peskov, "Söz konusu hat aktif durumda. Genel olarak, bu hattı her iki taraf da kullanıyor" dedi.

© AP Photo/ Seth Wenig Peskov: ABD'nin olası Suriye saldırısı endişe verici

Peskov, Rusya yönetiminin ABD'den gelen olası Suriye saldırısıyla ilgili açıklamaları yakından takip ettiğini belirtti.

Suriye'de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydeden Peskov, bu yöndeki olası bir adımın Suriye'deki çözüm sürecinin tamamı için son derece yıkıcı etki yaratacağını vurguladı.

'PUTİN VE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ PLANLANMIYOR'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün itibarıyla bir telefon görüşmesi planlanmadığını söyledi.