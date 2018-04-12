Medvedev: ABD'nin yaptırımlarından etkilenen işletmelere devlet desteği yapılacak

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen şirketlerin üretiminin ve istihdam alanlarının zarar görmemesi için devlet desteğinde bulunulacağını söyledi.

İthalat ikamesine yönelik bir komisyon toplantısında konuşan Medvedev, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen şirketlerin patronların kayıplarını telafi etmeye değil, üretimi ve istihdam alanlarını korumaya yönelik olacağını ifade etti. Bunun nedeni yaptırımlardan etkilenen tarafların ilk olarak sıradan insanlar olması şeklinde açıklayan Medvedev "Yaptırımlardan etkilenenler arasında başarılı olması 10 binlerce insana bağlı stratejik şirketler var" dedi.

Medvedev ayrıca NATO ülkeleri tarafından yapılan aptalca açıklamaların piyasalarda belirsizliğe yol açtığını söyledi.