Rusya: Skripal vakasıyla ilgili sızıntılar bilinçli olarak yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Rus ajan Sergey Skripral ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi vakasıyla ilgili bilgi sızıntılarının bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Skripal vakasında basına yapılan sürekli sızıntıların tesadüfi olmadığını kaydetti.

Bilgilerin basına bilinçli olarak servis edildiğini belirten Zaharova, söz konusu sızıntıların bu vakanın özelliği olduğunun altını çizdi.

'İNGİLTERE'Yİ SUÇLAMAK İÇİN HER TÜRLÜ GEREKÇEYE SAHİBİZ'

Zaharova, Rusya'nın İngiltere'yi bilinçli dezenformasyon, propaganda ve kamuoyunu manipüle etmekle resmen suçlamak için her türlü gerekçeye sahip olduğunu da söyleyerek, Skripaller'in bulundukları yer ve zehirlenme vakası hakkında Moskova'ya hâlâ bilgi verilmediğinin altını çizdi.

Zaharova şöyle devam etti: "İngiltere Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu bilgiyi elde etmek, Skripaller'in tehlikede olmadığını temin etmek ve tüm dünyanın Skripaller'in rehin alınmadığından ve korkunç bir oyunda yer almadığından emin olması için elimizden geleni yapıyoruz."