Rusya’dan Trump’a: Ülke ilişkileri bir kişinin sabah kalktığındaki ruh haline bağlı olmamalı

Dvorkoviç, ülkelerin ilişkilerinin bir kişinin sabah kalktığındaki ruh haline bağlı olmaması gerektiğini, Rusya’nın üzerine böyle riskleri almaya hazır olmadığını söyledi.

© Sputnik / Sergey Guneyev Kremlin: Rusya, Twitter diplomasisinin bir parçası değil

Dvorkoviç "Her türlü ilişki için güven gereklidir, güven olmadan ilerleme kaydedilemez. Biz de okyanus ötesindeki birinin sabah uyandığındaki ruh haline ve ertesi gün kalktığında aklına gelenlere bel bağlayamayız. Böyle riskler alamayız" dedi. Dvorkoviç açıklamalarına “Bu Avrupa iş dünyasını ilgilendiren de bir mesele. Avrupa yaptırımlara katıldı. Ne oldu? Elinize bir şey geçti mi?… Çok şey kaybettiniz” sözleriyle devam etti.

Trump, Twitter’da önceki gün "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" ifadelerini kullandığı bir tweet atmış ve savaş senaryolarının tartışılmasına neden olmuştu.

Dün de tamamen farklı bir tutum sergileyerek ''Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleceğini asla söylemedim. Çok yakında olabilir ya da hiç de yakın olmayabilir” sözleriyle tüm dünyayı şaşırtmıştı. Trump, ikili ilişkilerin bu kadar kötü olması için bir sebep olmadığını da ifade etmişti.