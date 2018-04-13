Rus vekillerden ABD’nin yaptırımlarına karşı sert teklif: ABD menşeli sigara ve ilaçlara yasak

ABD’nin Rusya’ya getirdiği yeni yaptırımların ardından Rus milletvekilleri, sert bir hamlede bulundu. Milletvekilleri, ABD yapımı tarım ürünleri, yazılım, ilaç, tütün ürünleri ve alkol ithalatının yasaklanmasını teklif etti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan milletvekilleri, Washington'ın yaptırımlarının ardından ABD menşeli birçok ürünün yasaklanması yönünde yasa tasarısı sundu. Tasarıda ithalatı yasaklanması istenen ürünler arasında bilgisayar yazılımları, tarım ürünleri, ilaçlar, tütün ve alkol ürünleri yer aldı.

Tasarıda milletvekilleri ABD ile nükleer enerji, roket motorları ve uçak inşa alanlarında işbirliğinin yasaklanmasını da istedi. ABD'li şirketlerin Rus özelleştirme anlaşmalarında yer almasının yasaklanması da tasarıda yer alan bir başka teklif.

Tasarıya göre, milletvekilleri bazı ABD vatandaşlarının Rusya'ya girmesi, ABD'li denetçi, danışman ve hukuk şirketlerinin Rusya'da faaliyet göstermesinin yasaklanmasını da talep etti.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye Rus bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemiş, listeye Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler de yer almıştı.

Rusya geçen yıl 12.5 milyar ABD menşeli ürün ithal etmişti.