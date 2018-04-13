Rus vekillerden ABD’nin yaptırımlarına karşı sert teklif: ABD menşeli sigara ve ilaçlara yasak

Tasarıda milletvekilleri ABD ile nükleer enerji, roket motorları ve uçak inşa alanlarında işbirliğinin yasaklanmasını da istedi. ABD'li şirketlerin Rus özelleştirme anlaşmalarında yer almasının yasaklanması da tasarıda yer alan bir başka teklif.
Tasarıya göre, milletvekilleri bazı ABD vatandaşlarının Rusya'ya girmesi, ABD'li denetçi, danışman ve hukuk şirketlerinin Rusya'da faaliyet göstermesinin yasaklanmasını da talep etti.
Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye Rus bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemiş, listeye Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler de yer almıştı.
Rusya geçen yıl 12.5 milyar ABD menşeli ürün ithal etmişti.
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