Lavrov: Yakında Skripal olayıyla ilgili önemli açıklamalar yapacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Salisbury’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenme olayını detaylı bir şekilde incelediğini ve Rusya'nın yakında dikkat çekici açıklamalar yapacaklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Lavrov "OPCW’nin raporunu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Raporda çok dikkat çekici noktalar var. Uzmanlarımız çalışmalarını bitirdiklerinde bu noktaları en yakın zamanda açıklamaya çalışacağız" dedi.

'OPCW’NİN RAPORUNDA BELİRTİLEN KİMYASAL, YASAKLI DEĞİL'

Hollandalı mevkidaşı Steph Bloch’la yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında konuşan Lavrov, OPCW’nin raporunda yalnızca zehirlemek için bir kimyasal maddenin kullanıldığını doğruladığını, ancak kullanılan maddenin kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasındaki maddeler arasında olmadığını belirtti.

Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Raporda OPCW uzmanlarının Londra’nın zehirleme olayında kimyasal kullanıldığı çıkarımını doğruladığı yazıyor. Ancak halihazırda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson gibi bazı politikacılar gerçeği çarpıtıp OPCW’nin açıklamasının İngiltere’nin ‘high likely’ (büyük ihtimalle) açıklaması da dahil, tüm açıklamalarını istisnasız doğruladığını söylediler. Bu da politikayı aşma yönünde bir başka adım. OPCW yalnızca kimyasalın içeriğini doğruladı. Raporun gizli kısmında bu maddenin kimyasal formülü ayrıntılı şekilde yazıyor."