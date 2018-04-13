Lavrov: Tanrı korusun, Suriye'de Irak ve Libya'da yaptıkları gibi bir maceraya atılmasınlar

Lavrov'un açıklaması, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik askeri müdahale değerlendirmelerine cevaben geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya ve Irak'ta deneyimlenenlerin Suriye'de yinelenmemesini umduğunu söyledi.
Lavrov'un açıklaması, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik askeri müdahale değerlendirmelerine cevaben geldi.
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