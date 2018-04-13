Lavrov: Tanrı korusun, Suriye'de Irak ve Libya'da yaptıkları gibi bir maceraya atılmasınlar

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya ve Irak'ta deneyimlenenlerin Suriye'de yinelenmemesini umduğunu söyledi.