Rusya: ABD’ye Boeing uçakları için gerekli olan titanyum sevkiyatını durdurabiliriz

Rusya Federasyon Konseyi Bütçe Komitesi Başkanı Sergey Ryabuhin, tasarının Boeing uçakları için gerekli olan titanyumun sevkiyatının durdurulmasını da kapsadığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Ryabuhin "Kısıtlanması istenen metaller arasında Rusya'nın ABD'ye sevkiyatını yaptığı ve Boeing uçakları için gerekli olan titanyum da var" dedi.
KREMLİN: ANLAŞILIR BİR TEPKİ
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan milletvekilleri, Washington'ın yaptırımlarının ardından ABD menşeli birçok ürünün yasaklanması yönünde yasa tasarısı sundu. Tasarıda ithalatı yasaklanması istenen ürünler arasında bilgisayar yazılımları, tarım ürünleri, ilaçlar, tütün ve alkol ürünleri yer aldı.
Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye Rus bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemiş, listeye Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler de dahil edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)