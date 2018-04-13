Rusya: ABD’ye Boeing uçakları için gerekli olan titanyum sevkiyatını durdurabiliriz

Rusya Federasyon Konseyi Bütçe Komitesi Başkanı Sergey Ryabuhin, Washington’ın yaptırımlarına karşılık olarak Rus milletvekillerinin sunduğu yaptırım tekliflerinin kabul edilmesi halinde ABD’ye Boeing uçaklarının üretimi için gerekli olan titanyumun sevkiyatını durduracaklarını söyledi.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Rus vekillerden ABD’nin yaptırımlarına karşı sert teklif: ABD menşeli sigara ve ilaçlara yasak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri, ABD'ye bir dizi yaptırım getirilmesini öngören yasa tasarısı sundu. Tasarıda Rusya'dan ABD'ye nadir metallerden üretilen ürün veya teçhizatların ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması gibi teklifler yer alıyor.

Rusya Federasyon Konseyi Bütçe Komitesi Başkanı Sergey Ryabuhin, tasarının Boeing uçakları için gerekli olan titanyumun sevkiyatının durdurulmasını da kapsadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Ryabuhin "Kısıtlanması istenen metaller arasında Rusya'nın ABD'ye sevkiyatını yaptığı ve Boeing uçakları için gerekli olan titanyum da var" dedi.

KREMLİN: ANLAŞILIR BİR TEPKİ

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus milletvekillerinin ABD'ye karşılık verme isteğinin anlaşılır olduğunu belirtti. Peskov, teklifi henüz incelemediklerini de ifade etti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan milletvekilleri, Washington'ın yaptırımlarının ardından ABD menşeli birçok ürünün yasaklanması yönünde yasa tasarısı sundu. Tasarıda ithalatı yasaklanması istenen ürünler arasında bilgisayar yazılımları, tarım ürünleri, ilaçlar, tütün ve alkol ürünleri yer aldı.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri en gergin dönemini yaşıyor. Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye Rus bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemiş, listeye Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler de dahil edilmişti.