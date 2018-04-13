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    İstanbul, bu yıl dördüncü kez Rusça dikte yarışmasını ağırlayacak

    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rusya
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    İstanbul'un 5 farklı noktasında 14 Nisan'da dördüncü kez ‘Totalnıy Diktant' isimli Rusça dikte yarışması düzenlenecek. Yarışmaya hem Rusça'yı öğrenen Türkler, hem de Türkiye'de yaşayan Ruslar da ücretsiz olarak katılabilecek.

    İstanbul'da bu yıl dördüncü kez ‘Totalnıy Diktant' isimli dikte yarışması düzenlenecek. Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan etkinliğin İstanbul koordinatörü Svetlana Özgür, bu yıl yarışmanın formatının değiştiğini söyledi.


    İSTANBUL'UN BEŞ FARKLI NOKTASINDA AYNI ANINDA DİKTE ETKİNLİĞİ
    Özgür, yarışmanın Ruslar için Avcılar, Bahçeşehir, Ataşehir ve Beyoğlu, Türkler içinse Fatih'te olmak üzere İstanbul'un beş farklı noktasında aynı anında düzenleneceğini vurguladı.

    ‘Totalnıy Diktant’ (Genel Dikte) isimli Rusça dikte yarışması
    İstanbul Aydın Üniversitesi
    ‘Totalnıy Diktant’ (Genel Dikte) isimli Rusça dikte yarışması

    Türk öğrenciler, dil olimpiyatlarında ve okullarında kullanılmayan Rusya'yı tanıtan özel bir sınavdan geçecekler. Yarışmada katılımcılara dilbilgisi, noktalama, imla ve Rusçanın diğer kurallarına ne kadar hakim olduklarını belirleme imkânı verecek.
    Katılımcıların hata yapmaktan korkmamalarını ve sürecin sonuçtan daha önemli olduğunu belirten Özgür, Totalnıy Diktant'ın Türkiye'de bir tür Rus kültürel faaliyeti niteliğini de taşıdığını vurguladı.

    İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bu yıl üçüncü kez ‘Totalnıy Diktant’ (Genel Dikte) isimli Rusça dikte yarışması düzenlenecek.
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    İstanbul'da Rusça dikte yarışması yapılacak

    ‘ENTELLEKTÜELLER İÇİN BİR BULUŞMA NOKTASI'
    Özgür, Rusların etkinlikte eski dostlarıyla buluşma veya kafa olarak anlaşabileceği yeni insanlarla tanışıp entelektüel sohbetlere dalabileceğini söyledi.
    2017'de Kızıl Ordu Korosu'nun sanatçılarının metin okuyucu olarak çağırıldı etkinlikte bu sene Rus psikiyatrist, psikoterapist, Moskova Pozitiv Psikoterapisi Merkezi koordinatörü, yaşam koçu İvan Kirillov yer alacak. Kirillov, etkinliğin ardından yarışmanın ana noktası olan Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde ‘Stress Surfing' kitabını da tanıtacak.
    Novosibirsk Devlet Üniversitesi öğrencileri tarafından 2004 yılında başlatılan ve giderek başka ülkelerde de yaygınlaşan etkinliğe Türkiye 2015'te katıldı. ‘Totalnıy Diktant' bu yıl 70 ülke ve 1000 şehirde aynı gün ve saatte gerçekleşecek. Türkiye'de ise İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Alanya, İzmir ve Kayseri de yarışmanın gerçekleşeceği adresler arasında.

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    Etiketler:
    Dikte, Yarışma, Rusça, Totalnıy Diktant, Svetlana Özgür, İstanbul, Türkiye, Rusya
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