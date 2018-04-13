Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını söyledi. Konaşenkov, kimyasal saldırı provokasyonun arkasında İngiltere olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını vurguladı.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı provokasyonun organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / KARAM AL-MASRI Rusya: Duma'daki incelemelerde kimyasal madde izine rastlanmadı

Konaşenkov, Londra yönetiminin daha önceden hazırlanan provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığının altını çizdi.

'CEYŞ'ÜL İSLAM'IN SALDIRISINA ŞAM'IN VERECEĞİ YANITI PROVOKASYON AMAÇLI KULLANMA TALİMATI VERİLDİ'

Bakanlığın sözde kimyasal saldırı görüntülerini çeken ekipteki kişileri bulduğunu ve bu kişilerin süreci anlattığını aktaran Konaşenkov, "Beyaz Miğferler üyelerine hazırlanan provokasyonun en kısa sürede uygulanması için 3-6 Nisan tarihlerinde Londra tarafından yoğun baskı yapıldığına dair güvenilir bilgiye sahibiz. Beyaz Miğferler'e Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) 3-6 Nisan'da Şam'a bir dizi güçlü füze saldırısı düzenleyeceği belirtildi ve Beyaz Miğferler'in Şam'ın bu saldırılara vereceği yanıtı kimyasal saldırı provokasyonunu uygulamak için kullanma talimatı verildi" diye konuştu.

'BU OLGULAR GÜNÜMÜZDE KANIT NİTELİĞİ TAŞIYOR'

© AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND ABD Dışişleri: Duma'da sadece ne kullanıldığını değil, kim tarafından kullandığını da bilmeliyiz

Bu tür olguların günümüzde kanıt niteliği taşıdığının altını çizen Konaşenkov, Rusya'nın kimyasal saldırı provokasyonu hazırlandığını tüm düzeylerde birçok kez dile getirdiğini anımsattı.

'PROVOKASYONUN ASIL AMACININ ABD'Yİ SALDIRIYA TEŞVİK ETMEK OLDUĞUNU HERKES ANLADI'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 7 Nisan'da Duma'da uluslararası kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmak adına provokasyon düzenlendiğine dair çok sayıda kanıta sahip olduğunu kaydeden Konaşenkov, söz konusu provokasyonun asıl amacının ABD'yi Suriye'ye füze saldırısı düzenlemeye teşvik etmek olduğunu herkesin anladığını vurguladı.

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