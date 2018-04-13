Kayıt
18:30 13 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 23°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

    Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

    Ministry press service оброны Russian Federation
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını söyledi. Konaşenkov, kimyasal saldırı provokasyonun arkasında İngiltere olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını vurguladı.

    Suriye'deki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı provokasyonun organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.

    Beyaz Miğferler
    © AFP 2018 / KARAM AL-MASRI
    Rusya: Duma'daki incelemelerde kimyasal madde izine rastlanmadı
    'LONDRA, BEYAZ MİĞFERLER'E YOĞUN BASKI YAPTI'

    Konaşenkov, Londra yönetiminin daha önceden hazırlanan provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığının altını çizdi.

    'CEYŞ'ÜL İSLAM'IN SALDIRISINA ŞAM'IN VERECEĞİ YANITI PROVOKASYON AMAÇLI KULLANMA TALİMATI VERİLDİ'

    Bakanlığın sözde kimyasal saldırı görüntülerini çeken ekipteki kişileri bulduğunu ve bu kişilerin süreci anlattığını aktaran Konaşenkov, "Beyaz Miğferler üyelerine hazırlanan provokasyonun en kısa sürede uygulanması için 3-6 Nisan tarihlerinde Londra tarafından yoğun baskı yapıldığına dair güvenilir bilgiye sahibiz. Beyaz Miğferler'e Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) 3-6 Nisan'da Şam'a bir dizi güçlü füze saldırısı düzenleyeceği belirtildi ve Beyaz Miğferler'in Şam'ın bu saldırılara vereceği yanıtı kimyasal saldırı provokasyonunu uygulamak için kullanma talimatı verildi" diye konuştu.

    'BU OLGULAR GÜNÜMÜZDE KANIT NİTELİĞİ TAŞIYOR'

    Kimyasal silah
    © AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND
    ABD Dışişleri: Duma'da sadece ne kullanıldığını değil, kim tarafından kullandığını da bilmeliyiz
    Bu tür olguların günümüzde kanıt niteliği taşıdığının altını çizen Konaşenkov, Rusya'nın kimyasal saldırı provokasyonu hazırlandığını tüm düzeylerde birçok kez dile getirdiğini anımsattı.

    'PROVOKASYONUN ASIL AMACININ ABD'Yİ SALDIRIYA TEŞVİK ETMEK OLDUĞUNU HERKES ANLADI'

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın 7 Nisan'da Duma'da uluslararası kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmak adına provokasyon düzenlendiğine dair çok sayıda kanıta sahip olduğunu kaydeden Konaşenkov, söz konusu provokasyonun asıl amacının ABD'yi Suriye'ye füze saldırısı düzenlemeye teşvik etmek olduğunu herkesin anladığını vurguladı.

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler:
    Kimyasal silah, Kimyasal, Beyaz Miğferler, Rusya Savunma Bakanlığı, İgor Konaşenkov, İngiltere, Duma, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ankara'da 'Şeker vatandır, satılamaz' eylemi
    Ankara'da 'Şeker vatandır, satılamaz' eylemi
    karikatür
    Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam