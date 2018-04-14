Rus Dışişleri: Saldırının dayanağını istihbarat verileri değil Batı basınındaki gerçek dışı haberler oluşturuyor

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Saldırının dayanağını basında yer alan haberler ile sosyal medyadaki paylaşımlar oluşturuyor. Belki basın kuruluşlarının, yayınladıkları haberler nedeniyle bazı sorumlulukları olabilir ancak sosyal medyada yayınlayan materyallerin güvenilirliği söz konusu dahi olamaz" dedi.

'FRANSA ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİ?"

Fransa'nın hazırladığı Suriye'nin gizli kimyasal silah geliştirme programıyla ilgili gizli rapora tepki gösteren Zaharova, "Fransa'da bir gizli rapor yayınlandı. Rapora göre Şam, 2013 yılından bu yana gizli kimyasal silah geliştirme programı yürütüyor. O halde Fransa şimdiye kadar neredeydi? Fransız Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri neredeydi? Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi neredeydi? Neden bunca sene sessiz kaldılar?" sorularını yöneltti.

'KARARLARIN NASIL ALINDIĞINI AÇIKÇA GÖRÜYORUZ'

Zaharova, "Fransa, elindeki bilgileri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) sunabilirdi. Eğer Şam'ın gizli bir program yürüttüğü gerçekten doğruysa, neden buna yıllardır sessiz kaldılar? Bugün, tamamen yalandan yola çıkarak sivillerin hayat ve güvenliklerini tehdit eden kararların nasıl alındığını gösteren aleni bir örnekle karşı karşıyayız" diye konuştu.