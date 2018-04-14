Lavrov: OPCW’nin Skripal raporunda ‘Noviçok’ terimi yer almıyor

Hariciye ve Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, OPCW'nin daha önce örgüte üye ülkeler için Salisbury olayı ile ilgili ayrıntılı gizli bir rapor yayınladığını hatırlattı.

'İSİM DEĞİL, UZUN BİR KİMYASAL FORMÜL VAR'

Lavrov, "Bu raporda İngilizler tarafından sunulan ve raporda belirtildiği gibi, OPCW uzmanlarının örneklerini kendilerinin aldığı maddenin kimyasal bileşimi doğrulandı. Raporda ‘Noviçok' veya başka herhangi bir isim yer almıyor. Raporda, uzmanlarımızın değerlendirmesine göre birçok ülkede geliştirilen ve özel sır teşkil etmeyen bir maddeyi gösteren uzun kimyasal formül verildi" diye konuştu.

‘RUSYA SKRİPAL OLAYI VE SURİYE İLE İLGİLİ GERÇEKLERE YOĞUNLAŞMAK İSTİYOR'

© AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP 'OPCW uzmanları, Skripaller'in Noviçok'la zehirlendiğini doğruladı'

Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımı ve eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi yönündeki iddiaların etrafındaki gerçeklere yoğunlaşmak istediğini belirtti.

Rus diplomat, "Gerçeklerin belirlenmesi konusuna büyük bir heyecanla yaklaşıyoruz. Sıklıkla bize delillerin olduğunu söylüyorlar. Eski (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'deki seçimlere müdahalemiz konusunda ellerinde çürütülemeyecek deliller olduğunu açık bir şekilde ifade etmişti. Bu gerçekleri sunmasını rica ettiğimde: ‘Peki, neden bunu yapacağız, istihbarat kurumlarınız seçimlerimize nasıl müdahale ettiğinizi zaten çok iyi biliyorlar' dedi. Bu nedenle Moskova, bu ve Skripal olayı da dâhil olmak üzere başka birçok olaydaki gerçeklere yoğunlaşmak istiyor" ifadelerini kullandı.

'LONDRA SORULARI CEVAPLAMIYOR'

İngiliz yönetiminin, Rusya'nın Londra'nın sorularını cevaplamadığını açıklayarak Moskova'nın soruna yanıt vermeyi reddettiğini kaydeden Lavrov, İngiltere'nin ‘Rusya'nın Noviçok'un nasıl Londra'ya getirildiğini itiraf etmesi' ile ilgili tek bir soru sorduğunu aktardı.