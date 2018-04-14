Kremlin: Putin ve Erdoğan telefonda görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Batılı ülkelerin Suriye’deki eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’nü ve uluslararası hukuk prensiplerini kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurguladığını açıkladı.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ‘ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye düzenlediği füzeli saldırıların sonucunda bu ülkenin etrafındaki kötüleşen durumu' görüştüğü belirtildi.

"Başkan Putin, Batılı ülkeler grubunun eylemlerinin BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukukun temelinde yatan normları ve prensipleri kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı" denen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Rus ve Türk tarafları, olup bitenlerin ışığında Suriye'de siyasi çözüm sürecinin gerçek anlamda ilerlemesine yönelik ikili işbirliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini kabul ediyor."