Kremlin: Putin ve Erdoğan telefonda görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ‘ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye düzenlediği füzeli saldırıların sonucunda bu ülkenin etrafındaki kötüleşen durumu' görüştüğü belirtildi.
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"Başkan Putin, Batılı ülkeler grubunun eylemlerinin BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukukun temelinde yatan normları ve prensipleri kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı" denen açıklamaya şöyle devam edildi:
"Rus ve Türk tarafları, olup bitenlerin ışığında Suriye'de siyasi çözüm sürecinin gerçek anlamda ilerlemesine yönelik ikili işbirliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini kabul ediyor."
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