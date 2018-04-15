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    Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye hükümetinin kimyasal silah stoklarını yok etti. 2013

    Ryabkov: Suriye’nin tüm kimyasal silahları titiz bir denetim altında imha edildi

    © REUTERS / Mohamed Abdullah
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’deki tüm kimyasal silah stoklarının titiz bir uluslararası denetim altında imha edildiğini, bu nedenle ABD’nin suçlamalarının kesinlikle anlaşılmayacak türden olduğunu söyledi.

    Suriye ordusunun ele geçirdiği kimyasal laboratuvar
    © YouTube screengrab
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    Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raybkov, "Suriye'deki kimyasal silahlarının imha süreci, ABD'nin de aralarında bulunduğu ilgili ülkelerin yakın işbirliği ve sıkı bir uluslararası denetim altında gerçekleştirildi. Bu nedenle ABD'de üst düzey yetkililerin, Rusya'nın bir şeyleri yerine getirmediği yönündeki sonsuz, ilkel ve mantıksız iddiaları kesinlikle anlaşılmayacak türden" diye konuştu.

    ‘RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ İLETİŞİM KANALLARI HALA AÇIK'

    Ryabkov, olup bitenler konusunda fikir sahibi olma imkânı sağlayan Rusya ile ABD arasındaki iletişim kanallarının hala çalışmaya devam ettiğini belirtti.

    Rus diplomat, "İletişim ve bilgi paylaşımı, durumu daha iyi kavrayabilmemizi sağlayan mesajların paylaşımı ve birbirimize niyetimizi daha net bir şekilde değerlendirme imkânı tanıyan kanallar hala çalışıyor" ifadelerini kullandı.

    ‘BATILI ÜÇLÜNÜN HAZIRLADIĞI SURİYE TASARISINI ELEŞTİREL OLARAK İNCELEYECEĞİZ'

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD: Kimyasal saldırının arkasında Esad olduğuna ilişkin elimizde kanıt var
    Rusya'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye ile ilgili sunduğu karar tasarısını eleştirel olarak inceleyeceğini belirten Ryabkov, Moskova'nın da ‘kırmızı çizgileri' bulunduğuna dikkat çekti.

    Ryabkov, "Batılı üçlünün önerilerini eleştirel olarak inceleyeceğiz. Peşin olarak hiçbir şeyi dışlamıyoruz, eğer (tasarıda) mantıklı unsurlar varsa üzerinde çalışacağız. Bu taslak konusunda herhangi bir makul uzlaşmaya, karara varmamız çok zor olacak. Bu çalışmanın nasıl yapılacağına dair şimdi görüş bildirmek istemem, fakat bir takım kırmızı çizgilerimizin olduğu anlaşılmalı. Muhtemelen Batılı grubun da aşılamayacak kırmızı çizgileri var" diye konuştu.

    ‘RUSYA SURİYE'DEKİ DURUMU TEHLİKELİ DÖNEMEÇTEN ÇIKARMAK İÇİN TÜM ŞANSLARI KULLANACAK'

    Ryabkov, "Şu anda siyasi durum son derece gergin, atmosferde çok fazla elektrik var, bu nedenle herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Durumu şimdiki son derece tehlikeli siyasi dönemeçten çıkarmak için tüm şansları kullanarak, sakin, kararlı ve profesyonelce çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sergey Ryabkov, Suriye, Rusya
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