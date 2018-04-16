Rus vekil: Esad, çocuklarının geçen yıl Kırım'a gittiğini söyledi

Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet 11 Nisan'da Suriye'ye gitti. Ziyaretle ilgili gazetecilere konuşan Sablin, Esad'ın sözlerini şöyle aktardı: "İlk olarak gençlikle parti çalışmalarına, birkaç haftalık kamp düzenlemeye odaklanmak istedik. Çocuklarım geçen yıl Artek'teydi. Bu ziyaret sonrasında Rusya'yı daha iyi anlamaya başladılar. Bana Kırım Köprüsü'nün inşasının yakında tamamlanacağını söylediler."

'44 SURİYELİ ÇOCUK ARTEK'TEYDİ'

Artek Çocuk Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında düzenlenen kampa Suriye'den 44 çocuk katıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın 15 yaşındaki kızı Zeyn, 14 yaşındaki oğlu Kerim ve 17 yaşındaki Hafız Esad olmak üzere 3 çocuğu var.

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Riyad Haddad geçen yıl Rusya Federasyon Konseyi'ndeki konuşmasında Esad'ın çocuklarının Rusça öğrenmeye başladığını ve Suriye'deki okullarda Rusça'nın ikinci dil olduğunu söylemişti. Haddad birçok Suriyelinin de yeni doğan çocuklarına 'Putin' adını verdiklerini belirtmişti.

Artek Çocuk Merkezi, her yıl eğittiği çocuk sayısı bakımından dünyanın en ünlü çocuk eğitim kampı. Merkez, ayrıca Rusya'nın en iyi kampı olarak görülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 1925 yılında kurulan Artek'i haziran ayında ziyaret etmişti.