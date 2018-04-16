Macron'un 'Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık' sözlerine bir yanıt da Kremlin'den

Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde işbirliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."
Daha önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısında Macron'un ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya'yla ilişkilerimiz Macron'un sözleriyle bozulacak değil" demişti.
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