Peskov: ABD'nin yeni yaptırımları 'uluslararası ekonomik gasp'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus piyasalarında ciddi dalgalanmaya neden olan ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarını 'uluslararası ekonomik gasp' olarak niteledi.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Rusya: ABD, ekonomimize karşı açık açık saldırganlık gösteriyor

Basın toplantısında konuşan Peskov, "Yaptırımlarda haksız rekabet yapmaya yönelik gizli girişimler ve Rus şirketlerini uluslararası piyasalardan çıkarma girişimi olduğundan eminiz ve her ekonomist bunu kolayca görebilir" dedi.

Bunun Suriye veya dünyanın başka bir ülkesindeki durumla hiçbir bağlantısı olamayacağını kaydeden Peskov, "Bu, uluslararası ekonomik gasptan başka bir şey değil" diye vurguladı.

'HÜKÜMET, RUS EKONOMİSİNDE İSTİKRAR SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

Peskov, Rus hükümetinin ekonomide istikrarı temin etmek için çalışmalar yaptığını da belirtti.

Peskov, "Rus hükümeti ve ilgili merciler, ekonomik sisteme istikrar kazandırmak için çalışmaya devam ediyor. Bu konular her gün istişare ediliyor ve gerekli önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

'ULUSAL ÇIKARLARI GÖZETEREK YANIT VERECEĞİZ'

Peskov, Rusya'nın yaptırımlara ulusal çıkarlarını gözeterek yanıt vereceğini sözlerine ekledi.