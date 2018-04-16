Peskov: ABD'nin yeni yaptırımları 'uluslararası ekonomik gasp'

Bunun Suriye veya dünyanın başka bir ülkesindeki durumla hiçbir bağlantısı olamayacağını kaydeden Peskov, "Bu, uluslararası ekonomik gasptan başka bir şey değil" diye vurguladı.
'HÜKÜMET, RUS EKONOMİSİNDE İSTİKRAR SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'
Peskov, Rus hükümetinin ekonomide istikrarı temin etmek için çalışmalar yaptığını da belirtti.
Peskov, "Rus hükümeti ve ilgili merciler, ekonomik sisteme istikrar kazandırmak için çalışmaya devam ediyor. Bu konular her gün istişare ediliyor ve gerekli önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.
'ULUSAL ÇIKARLARI GÖZETEREK YANIT VERECEĞİZ'
Peskov, Rusya'nın yaptırımlara ulusal çıkarlarını gözeterek yanıt vereceğini sözlerine ekledi.
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