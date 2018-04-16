Rusya: Duma provokasyonunu, ABD ve İngiltere sponsorluğundaki sözde STK'lar gerçekleştirdi

OPCW'nin bugün yapılan özel oturumunda konuşan Şulgin, "Provokasyonu gerçekleştirenler, Suriye hükümetinin muhalifleri tarafından finanse edilen sözde STK'lar. Bunlar arasında buradaki bazı delegelerin övmeyi çok sevdiği Beyaz Miğferler de var. Bu yapıların ABD, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin hükümetleriyle para karşılığı işbirliği yaptığını daha önce söyledik ve burada bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şulgin, bu STK'ların Batılı ülkelerin sağladığı fonlarla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini suçlamak üzere çeşitli senaryolara dayalı videolar hazırladığını ve fotoğraflar yayınladığını vurguladı.

'KİMYASAL SALDIRI OLMADIĞINA DAİR YADSINAMAZ KANITLARA SAHİBİZ'

Şulgin, Rusya'nın elinde 7 Nisan'da Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmediğine işaret eden yadsınamaz kanıtlar bulunduğunu da ifade etti.

'SALDIRIYI MEŞRU KILMAYA ÇALIŞTILAR'

Rus diplomat, provokasyonun İngiliz istihbaratı tarafından, onların Washington'daki kıdemli müttefiklerinin olası katılımıyla uluslararası kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmak ve Suriye'ye saldırıyı meşru kılmak için düzenlendiğinin altını çizdi.

Şulgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şey, Washington'da yazılan senaryoya göre gelişiyor. ABD'lilerin tüm yaşananların baş sorumlusu olduğuna şüphe yok. Beyaz Miğferler'in Duma'daki provokasyonu sonrası ABD, İngiltere, Fransa ve diğer bazı ülkeler hemen Suriye hükümetine suçlamalar yöneltti."