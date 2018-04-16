Kremlin’de, Telegram'ın yerini ICQ alacak iddiası

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin köşe yazarı Dmitriy Smirnov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bir mahkeme kararıyla Rusya’da yasaklanan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yerine ICQ mobil uygulamasını kullanacağını belirtti.

Kendi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Smirnov, ‘(ICQ) uygulamasını en son kullandığımda (Rusya Başbakanı Dmitriy) Medvedev devlet başkanlığı koltuğuna bile oturmuş değildi' diye şaka etti.

Daha önce Rus basınında Peskov'un ICQ uygulamasını telefonuna yükleyip onu test ettiği, ama Kremlin'de hangi mesajlaşma uygulamasının kullanılacağı konusunda henüz karar alınmadığı vurgulanmıştı.

13 Nisan'da Moskova'da bir mahkeme, uygulamanın şifrelerini Rus istihbaratıyla paylaşmadığı için mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklanması kararı almıştı.

1996'da kurulan ve İnternette sosyal ağların olmadığı zamanların en popüler mesajlaşma uygulamalarından ICQ anlık mesajlaşma uygulaması, Rusya'da 90'lı yılların sonu- 2000'li yıllarda yaygın şekilde kullanılıyordu. 2010 yılının sonunda ICQ uygulaması Rusya'nın önde gelen internet portallarından biri olan Mail.ru Group bünyesine dahil edilmişti.