Kremlin’de, Telegram'ın yerini ICQ alacak iddiası

Daha önce Rus basınında Peskov'un ICQ uygulamasını telefonuna yükleyip onu test ettiği, ama Kremlin'de hangi mesajlaşma uygulamasının kullanılacağı konusunda henüz karar alınmadığı vurgulanmıştı.
13 Nisan'da Moskova'da bir mahkeme, uygulamanın şifrelerini Rus istihbaratıyla paylaşmadığı için mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklanması kararı almıştı.
1996'da kurulan ve İnternette sosyal ağların olmadığı zamanların en popüler mesajlaşma uygulamalarından ICQ anlık mesajlaşma uygulaması, Rusya'da 90'lı yılların sonu- 2000'li yıllarda yaygın şekilde kullanılıyordu. 2010 yılının sonunda ICQ uygulaması Rusya'nın önde gelen internet portallarından biri olan Mail.ru Group bünyesine dahil edilmişti.
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