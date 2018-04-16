Lavrov: Saldırının ardından Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD öncülüğündeki füze saldırısının Suriye ordusuna her türlü yardımın değerlendirilmesi gerektiği konusunda kendilerini ikna ettiğini belirtti.

BBC'ye konuşan Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri takviyesini planlayıp planlamadığı sorusuna yanıt olarak, "Bu saldırı, saldırganlığı durdurmak için Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazır olduğumuza bizi ikna etti" dedi.

Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda sözünü söyledi. Putin, birkaç yıl önce partnerlerimizin talebi üzerine Suriye'ye S-300 sevkiyatını gerçekleştirmeme kararı aldığımızı hatırlattı. Şimdi ABD, İngiltere ve Fransa bu çirkin saldırganlık eylemini gerçekleştirince Suriye'nin koruma altında olduğundan emin olmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.