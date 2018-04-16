Lavrov: Saldırının ardından Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazırız

BBC'ye konuşan Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri takviyesini planlayıp planlamadığı sorusuna yanıt olarak, "Bu saldırı, saldırganlığı durdurmak için Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazır olduğumuza bizi ikna etti" dedi.
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Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda sözünü söyledi. Putin, birkaç yıl önce partnerlerimizin talebi üzerine Suriye'ye S-300 sevkiyatını gerçekleştirmeme kararı aldığımızı hatırlattı. Şimdi ABD, İngiltere ve Fransa bu çirkin saldırganlık eylemini gerçekleştirince Suriye'nin koruma altında olduğundan emin olmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.
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