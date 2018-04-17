Puşkov: ABD, Suriye'de Rus askerlerine saldırmayı ciddi ciddi masaya koymuş olamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik saldırıda Rusya ve İran'ı da hedef almayı istediği ancak bunun Pentagon tarafından önlendiği yönündeki haberleri değerlendiren Puşkov, bunun ciddi olarak ele alınmadığından emin olduğunu söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberiyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, "ABD'nin Suriye'de Rus askerlerini vurmayı ciddi ciddi ele almadığından eminim. Bunun ne anlam ifade ettiği açık. Sızıntının amacı, Trump'ın kararlılığını göstermek" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi 'Trump, Pentagon'un Suriye'deki itidalli tavrına boyun eğdi' başlıklı bir habere yer vermişti. Haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarında Suriye'de Rusya ve İran'ı hedef alan çok daha vurucu saldırı seçeneğini değerlendirmeye alan Trump'ı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in vazgeçirdiği öne sürülmüştü.