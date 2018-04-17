Putin'den Merkel'e: ABD ve müttefiklerinin Suriye’deki saldırısı uluslararası hukuka aykırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Merkel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

İkili Suriye ve çevresinde artan gerginliği ele aldı. Putin, Merkel’e ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki saldırısıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini, krizin barışçıl yolla çözülmesi sürecine ciddi bir zarar verdiğini söyledi.

Görüşmede Suriye’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin detaylı ve tarafsız bir inceleme gerçekleştirmesinin önemi vurgulandı.

İkili, Astana ve Cenevre süreçleri de dahil olmak üzere, Suriye konusunda siyasi ve diplomatik çabaların yeniden canlandırılması yönünde çaba göstermeye, bu konuda temaslara devam etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kuzey Akım- 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşasına ilişkin fikir paylaşımı da yapıldı.

